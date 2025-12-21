Министр войны сыплет угрозами

Министерство войны США будет «непоколебимо» проводить операции по морскому перехвату для ликвидации незаконных преступных сетей. Так министр обороны США Пит Хэгсет прокомментировал захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы.

Хэгсет отметил, что президент США Дональд Трамп «четко заявил», что «блокада нефтяных танкеров, отправляющихся из Венесуэлы или направляющихся в нее, будет оставаться в полной силе, пока преступная группировка (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро не вернет все украденные американские активы».

«Министерство войны США вместе с нашими партнерами будет непоколебимо проводить операции по морскому перехвату — в рамках операции «Южное копье» — для ликвидации незаконных преступных сетей. Насилие, наркотики и хаос не будут контролировать Западное полушарие» - резюмировал министр.

Соединенные Штаты Америки захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в международных водах.

Reuters указывало, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «блокаде» всех санкционных нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу и выезжающих из нее.