Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Министр войны сыплет угрозами

Министерство войны США будет «непоколебимо» проводить операции по морскому перехвату для ликвидации незаконных преступных сетей. Так министр обороны США Пит Хэгсет прокомментировал захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы.

Хэгсет отметил, что президент США Дональд Трамп «четко заявил», что «блокада нефтяных танкеров, отправляющихся из Венесуэлы или направляющихся в нее, будет оставаться в полной силе, пока преступная группировка (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро не вернет все украденные американские активы».

«Министерство войны США вместе с нашими партнерами будет непоколебимо проводить операции по морскому перехвату — в рамках операции «Южное копье» — для ликвидации незаконных преступных сетей. Насилие, наркотики и хаос не будут контролировать Западное полушарие» - резюмировал министр.

Соединенные Штаты Америки захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в международных водах.

Reuters указывало, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «блокаде» всех санкционных нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу и выезжающих из нее.

