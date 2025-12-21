Премьер с министром обороны отправились в Украину

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после саммита ЕС отправился в Украину в сопровождении министра обороны Тео Франкена. Об этом Франкен написал в соцсети X.

«На А400M вместе в Украину. Наш первый визит за границу (за пределы ЕС)», - говорится в публикации.

Ранее Де Вевер полностью поддержал «вечную блокировку» российских активов в бельгийской юрисдикции, что позволит его стране многие годы собирать налоги с доходов от реинвестирования этих денег.

Это даст бюджету Бельгии порядка €1-1,5 млрд в год, что очень важно для провозглашенной Де Вевером и Франкеном программы милитаризации Бельгии в рамках НАТО.

С начала войны Бельгия поставляла в Украину боеприпасы и стрелковое оружие производства компании FN Herstal, а также прототипы и серийные образцы морских беспилотников.