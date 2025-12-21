Поток оружия в Украину удвоится

С января 2026 года в Румынии заработает новый логистический центр НАТО, который будет координировать и обеспечивать транзит вооружений для Украины. Как пишет Defense Express, речь идёт о создании второго крупного хаба по аналогии с польским центром в Жешуве.

Открытие центра в Румынии подтвердил заместитель командующего НАТО по поддержке Украины генерал Майк Келлер. В издании Defense Romania сообщили, что румынский центр будет работать в тандеме с польским.

Отмечается, что благодаря новому центру НАТО сможет удвоить максимальный объём транзита вооружений, которые партнёры поставляют Украине, в том числе в рамках механизма PURL — когда США продают оружие для Украины, а оплачивают его страны Европы.

«И это на самом деле достаточно позитивная новость с учётом снятия зависимости поставок вооружений Украине от одного лишь логистического центра в Польше. Речь идёт о критически необходимых средствах противовоздушной обороны, а прежде всего — о ракетах к ним, боеприпасах и так далее», — оценили эксперты Defense Express.

По данным издания, новый логистический центр будет находиться под прямым командованием НАТО.

Также Келлер раскрыл объёмы помощи, которую партнёры предоставляют Украине. В частности, в течение 2025 года было доставлено около 220 тысяч тонн военной помощи — это примерно 9 тысяч грузовиков, 1,8 тысячи железнодорожных вагонов и около 500 самолётов с вооружением и военной техникой.