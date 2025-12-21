USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Поток оружия в Украину удвоится

14:42 134

С января 2026 года в Румынии заработает новый логистический центр НАТО, который будет координировать и обеспечивать транзит вооружений для Украины. Как пишет Defense Express, речь идёт о создании второго крупного хаба по аналогии с польским центром в Жешуве.

Открытие центра в Румынии подтвердил заместитель командующего НАТО по поддержке Украины генерал Майк Келлер. В издании Defense Romania сообщили, что румынский центр будет работать в тандеме с польским.

Отмечается, что благодаря новому центру НАТО сможет удвоить максимальный объём транзита вооружений, которые партнёры поставляют Украине, в том числе в рамках механизма PURL — когда США продают оружие для Украины, а оплачивают его страны Европы.

«И это на самом деле достаточно позитивная новость с учётом снятия зависимости поставок вооружений Украине от одного лишь логистического центра в Польше. Речь идёт о критически необходимых средствах противовоздушной обороны, а прежде всего — о ракетах к ним, боеприпасах и так далее», — оценили эксперты Defense Express.

По данным издания, новый логистический центр будет находиться под прямым командованием НАТО.

Также Келлер раскрыл объёмы помощи, которую партнёры предоставляют Украине. В частности, в течение 2025 года было доставлено около 220 тысяч тонн военной помощи — это примерно 9 тысяч грузовиков, 1,8 тысячи железнодорожных вагонов и около 500 самолётов с вооружением и военной техникой.

Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 595
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 1965
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 4795
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 1237
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
Кремль анонсировал встречу Путина с Алиевым
12:34 2687
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых
Россия несет потери под Сумами и не может эвакуировать раненых Отчет ISW
12:17 2366
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция
11:47 1934
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках
Азербайджанский бензин на армянских автозаправках новые подробности
01:53 6116
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
Американская разведка опровергает: Путин не собирается захватывать Украину
10:40 2374
Никакой икры Трампу
Никакой икры Трампу
11:39 2072
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
Узбеки хотят построить «Диснейленд»
11:17 1924

