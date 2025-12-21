Замир угрожает Ирану «длинной рукой»

«В центре угроз армии Израиля стоит борьба с Ираном. Она завершилась значительными успехами. Наши враги снова ощутили удар длинной руки израильской армии, которая продолжит наносить удары там, где это потребуется, на близких и дальних фронтах», - заявил начальник Генштаба израильской армии Замир на церемонии смены главы отдела планирования.

Израильские военные корреспонденты отметили, что таким образом Замир намекнул на готовность Израиля нанести новые удары по Ирану.

Как сообщило в субботу вечером оппозиционное издание Iran International, разведывательные агентства зафиксировали необычные перемещения космических сил КСИР, что привело к усилению наблюдения и мониторинга за этой деятельностью.

Публикация появилась на фоне утечки информации в американские СМИ, согласно которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос о возможности нового израильского удара по Ирану.

В докладе указывается, что передвижения космических сил Корпуса стражей исламской революции включают в себя перемещения и элементы координации, выходящие за рамки привычных и ранее наблюдавшихся моделей активности подразделений БПЛА, ракетных войск и средств ПВО исламской республики.