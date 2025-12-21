USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Замир угрожает Ирану «длинной рукой»

14:59 1756

Враги Израиля ощутили удар «длинной руки» ЦАХАЛ, заявил глава Генштаба израильской армии Эяль Замир на церемонии смены главы отдела планирования.

«В центре угроз армии Израиля стоит борьба с Ираном. Она завершилась значительными успехами. Наши враги снова ощутили удар длинной руки израильской армии, которая продолжит наносить удары там, где это потребуется, на близких и дальних фронтах», - заявил начальник Генштаба израильской армии Замир на церемонии смены главы отдела планирования.

Израильские военные корреспонденты отметили, что таким образом Замир намекнул на готовность Израиля нанести новые удары по Ирану.

Как сообщило в субботу вечером оппозиционное издание Iran International, разведывательные агентства зафиксировали необычные перемещения космических сил КСИР, что привело к усилению наблюдения и мониторинга за этой деятельностью.

Публикация появилась на фоне утечки информации в американские СМИ, согласно которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос о возможности нового израильского удара по Ирану.

В докладе указывается, что передвижения космических сил Корпуса стражей исламской революции включают в себя перемещения и элементы координации, выходящие за рамки привычных и ранее наблюдавшихся моделей активности подразделений БПЛА, ракетных войск и средств ПВО исламской республики.

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 715
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2984
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 522
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1481
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2004
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1853
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1757
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2093
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3186
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5118
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2057

