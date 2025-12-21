Украина вышла на охоту за нефтетанкерами

Украина начала целенаправленно «охотиться» на российские нефтяные танкеры. Об этом пишет The New York Times. Газета отмечает, что в ходе атак используется тактика применения морских беспилотников.

Издание указывает, что за последние несколько недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минимум четыре удара морскими беспилотниками по российским нефтяным танкерам.

В статье The New York Times говорится, что главной целью таких действий является создание дополнительных рисков и финансовых издержек для морских перевозок. Газета подчеркивает, что подобная стратегия может привести к резкому увеличению страховых ставок и «усилить давление на международных партнеров РФ, которые вовлечены в логистические цепочки».