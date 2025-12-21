USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Украина вышла на охоту за нефтетанкерами

15:07 1853

Украина начала целенаправленно «охотиться» на российские нефтяные танкеры. Об этом пишет The New York Times. Газета отмечает, что в ходе атак используется тактика применения морских беспилотников.

Издание указывает, что за последние несколько недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минимум четыре удара морскими беспилотниками по российским нефтяным танкерам.

В статье The New York Times говорится, что главной целью таких действий является создание дополнительных рисков и финансовых издержек для морских перевозок. Газета подчеркивает, что подобная стратегия может привести к резкому увеличению страховых ставок и «усилить давление на международных партнеров РФ, которые вовлечены в логистические цепочки».

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 716
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2985
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 522
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1482
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2004
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1854
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1757
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2093
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3186
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5118
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2058

