USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Трамп рассказал, как агенты ФБР рылись в нижнем белье его жены

15:22 1074

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида) рылись в нижнем белье его супруги Мелании Трамп. Об этом сообщает Fox News.

«Эти животные пытались напасть на меня в Мар-а-Лаго, они залезли в шкаф моей жены», — сказал республиканец, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

По словам Трампа, когда они с супругой пришли домой, в ее ящике с бельем, где все было аккуратно сложено, образовался жуткий беспорядок.

Президент заявил, что не может позволить «этим омерзительным бандитам» из ФБР уйти безнаказанными.

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 719
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2986
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 522
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1482
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2005
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1855
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1758
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2094
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3186
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5118
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2058

ЭТО ВАЖНО

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 719
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2986
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 522
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1482
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2005
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1855
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1758
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2094
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3186
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5118
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2058
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться