Трамп рассказал, как агенты ФБР рылись в нижнем белье его жены

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида) рылись в нижнем белье его супруги Мелании Трамп. Об этом сообщает Fox News.

«Эти животные пытались напасть на меня в Мар-а-Лаго, они залезли в шкаф моей жены», — сказал республиканец, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

По словам Трампа, когда они с супругой пришли домой, в ее ящике с бельем, где все было аккуратно сложено, образовался жуткий беспорядок.

Президент заявил, что не может позволить «этим омерзительным бандитам» из ФБР уйти безнаказанными.