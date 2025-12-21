Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают

USD 1.7000
Власти Туниса задержали семерых летчиков из России и двоих — из Беларуси, которые ночевали в одном из отелей страны, пишут российские СМИ.

Сообщается, что летчики перегоняли грузовой борт кыргызстанской компании после ремонта из Ливии в Алжир. В Тунисе планировали переночевать в отеле, но их задержали, отобрали паспорта и держат трое суток в зоне прилета. Причин летчикам не объясняют.

К делу подключилось российское консульство. Пилот Сергей Суслов рассказал, что члены экипажа сутки просидели на металлических лавках и спали сидя. Позже им предоставили небольшое помещение с парой диванов и санузлом.

