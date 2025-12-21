USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Министра финансов внесли в черный список

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривс больше не сможет посещать один из своих любимых пабов после того, как владелец заведения внес ее в черный список из-за роста налогов в стране. Об этом сообщила еженедельная газета The Mail on Sunday.

Отмечается, что владелец паба Marsh Inn Мартин Ноулз запретил вход не только Ривс, но и всем депутатам правящей Лейбористской партии. Он указал, что клиенты заведения положительно встретили эту новость.

Издание добавило, что именно в этом пабе Ривс отмечала победу лейбористов на всеобщих выборах в июле 2024 года. Ноулз подчеркнул, что министр сможет вернуться в заведение только после снижения налогов.

На прошлой неделе телеведущий Джереми Кларксон запретил всем депутатам Лейбористской партии посещать свой паб из-за роста налогов. Таким образом, он присоединился к общенациональной кампании «Нет лейбористским членам парламента», которую запустили владельцы питейных заведений, недовольные представленным правительством бюджетом.

