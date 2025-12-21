USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Швеция задержала российское судно

15:56 810

Шведские власти проводят досмотр судна «Адлер» под флагом России, которое встало на якорь у берегов в районе Хёганаса у южных берегов Швеции после отказа двигателя. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню.

На борт поднялись представители таможни, которая запросила помощь у береговой охраны. По данным SVT, в операции также участвовала Национальная оперативная группа, а в расследовании задействованы шведская полиция безопасности (СЕПО) и прокуратура.

«Мы продолжаем таможенный досмотр, начатый вчера вечером. Мы методично проверяем груз и документы, мы имеем право делать все это во время таможенного досмотра.

Судно находится в шведских водах и по очевидным причинам не подало таможенную декларацию, поскольку не должно было вставать на якорь в Швеции. Экипаж утверждает, что у них проблемы с двигателем», - сказал представитель шведской таможни Мартин Хёглунд.

Судно «Адлер» направлялось на север через пролив Эресунд в ночь на 20 декабря, когда у него отказал двигатель. После сигнала бедствия, поступившего на шведское побережье, оно встало на якорь у полуострова Кулла. «Адлер» принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС.

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 727
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2990
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 524
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1486
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2010
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1857
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1760
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2096
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3190
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5120
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2060

ЭТО ВАЖНО

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 727
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2990
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 524
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1486
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2010
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1857
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1760
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2096
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3190
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5120
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться