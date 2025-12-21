Швеция задержала российское судно

Шведские власти проводят досмотр судна «Адлер» под флагом России, которое встало на якорь у берегов в районе Хёганаса у южных берегов Швеции после отказа двигателя. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню.

На борт поднялись представители таможни, которая запросила помощь у береговой охраны. По данным SVT, в операции также участвовала Национальная оперативная группа, а в расследовании задействованы шведская полиция безопасности (СЕПО) и прокуратура.

«Мы продолжаем таможенный досмотр, начатый вчера вечером. Мы методично проверяем груз и документы, мы имеем право делать все это во время таможенного досмотра.

Судно находится в шведских водах и по очевидным причинам не подало таможенную декларацию, поскольку не должно было вставать на якорь в Швеции. Экипаж утверждает, что у них проблемы с двигателем», - сказал представитель шведской таможни Мартин Хёглунд.

Судно «Адлер» направлялось на север через пролив Эресунд в ночь на 20 декабря, когда у него отказал двигатель. После сигнала бедствия, поступившего на шведское побережье, оно встало на якорь у полуострова Кулла. «Адлер» принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС.