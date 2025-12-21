USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Турция меняет воду на нефть

16:09 1489

Ирак, борющийся с самым серьезным водным кризисом за десятилетия, подписал рамочное соглашение с Турцией о водном сотрудничестве на миллиарды долларов. Причина — обмеление рек Тигр и Евфрат из-за засухи, климатических изменений, плотин выше по течению и изношенной инфраструктуры; 60% воды поступает из Турции, но объемы резко сократились, а сельское хозяйство потребляет 80% ресурсов.

В рамках сделки турецкие компании построят в Ираке водохранилища, дамбы и системы для эффективного использования воды, финансируемые за счет экспорта иракской нефти: выручка от продаж сырья пойдет в специальный фонд.

Багдад подчеркивает, что соглашение гарантирует водоснабжение для сельского хозяйства, промышленности и питьевых нужд, сохраняя суверенитет над ресурсами. Критики в Ираке опасаются усиления зависимости от Анкары и рычагов влияния через нефтяные платежи. По данным ООН, засуха уже вынудила 168 тысяч человек покинуть дома, а тысячи фермеров бросили поля.

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 731
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2992
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 526
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1490
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2011
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1858
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1762
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2097
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3190
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5120
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2060

ЭТО ВАЖНО

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 731
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2992
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 526
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1490
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2011
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1858
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1762
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2097
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3190
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5120
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться