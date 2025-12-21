Турция меняет воду на нефть

Ирак, борющийся с самым серьезным водным кризисом за десятилетия, подписал рамочное соглашение с Турцией о водном сотрудничестве на миллиарды долларов. Причина — обмеление рек Тигр и Евфрат из-за засухи, климатических изменений, плотин выше по течению и изношенной инфраструктуры; 60% воды поступает из Турции, но объемы резко сократились, а сельское хозяйство потребляет 80% ресурсов.

В рамках сделки турецкие компании построят в Ираке водохранилища, дамбы и системы для эффективного использования воды, финансируемые за счет экспорта иракской нефти: выручка от продаж сырья пойдет в специальный фонд.

Багдад подчеркивает, что соглашение гарантирует водоснабжение для сельского хозяйства, промышленности и питьевых нужд, сохраняя суверенитет над ресурсами. Критики в Ираке опасаются усиления зависимости от Анкары и рычагов влияния через нефтяные платежи. По данным ООН, засуха уже вынудила 168 тысяч человек покинуть дома, а тысячи фермеров бросили поля.