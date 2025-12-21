USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Немцев с оружием призывают остановить

16:26 786

Международная организация Amnesty International призывает правительства не допускать захода в порты грузового немецкого судна с военными комплектующими, направляющегося в Израиль, поскольку перевозка этого груза, как заявили в организации, «несет риск участия в геноциде».

Amnesty International также призывает правительства «ввести всеобъемлющее эмбарго» на поставки оружия в Израиль и воздерживаться от выдачи разрешений на транзит оружия. Организация аргументирует, что содействие в передаче оружия в Израиль «может нарушать Женевские конвенции, Договор о торговле оружием, а также руководящие принципы Международного суда по предотвращению геноцида в Газе».

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 734
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2994
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 527
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1491
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2013
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1859
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1766
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2097
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3191
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5120
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2062

