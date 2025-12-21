Немцев с оружием призывают остановить

Международная организация Amnesty International призывает правительства не допускать захода в порты грузового немецкого судна с военными комплектующими, направляющегося в Израиль, поскольку перевозка этого груза, как заявили в организации, «несет риск участия в геноциде».

Amnesty International также призывает правительства «ввести всеобъемлющее эмбарго» на поставки оружия в Израиль и воздерживаться от выдачи разрешений на транзит оружия. Организация аргументирует, что содействие в передаче оружия в Израиль «может нарушать Женевские конвенции, Договор о торговле оружием, а также руководящие принципы Международного суда по предотвращению геноцида в Газе».