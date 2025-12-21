В Дамаске ловят игиловцев

В результате были задержаны лидер и шесть членов ячейки организации. Кроме того, изъяты различные виды оружия и боеприпасов, которые предназначались для совершения террористических действий.

В рамках борьбы с ИГИЛ силы внутренней безопасности Сирии совместно с разведывательным Управлением провели очередную операцию в районе Дарайа в провинции Дамаск.

«Эта операция является частью постоянной стратегии по уничтожению источников терроризма и предотвращению любой угрозы безопасности общества, а также достижению мира и стабильности в нем», - подчеркнул командир сил внутренней безопасности провинции Далати.

13 декабря 2025 года около Пальмиры в центральной Сирии террорист-подозреваемый, связанный с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ), совершил нападение на совместный конвой сирийских и американских сил.

В результате убиты двое американских военнослужащих и один американский гражданский переводчик, трое американцев получили ранения. Нападение произошло в районе, который частично не контролируется сирийскими властями. Боевой стрелок был нейтрализован во время инцидента.

Вашингтон официально обвинил ИГИЛ в организации этой засады и атаке на военнослужащих, заявив, что это была атака «ИГИЛ» против США и сирийских сил.

Президент США Дональд Трамп сразу после атаки заявил о намерении дать «очень серьезный ответ» и пообещал, что США отреагируют на нападение на свои силы. Он назвал это нападение актом терроризма, пообещал значительный ущерб тем, кто совершил нападение, и подчеркнул необходимость ответных действий.

19–20 декабря 2025 года вооруженные силы США в рамках операции под названием Operation Hawkeye Strike провели серию авиаударов по более чем 70 объектам ИГИЛ в Сирии, включая позиции, инфраструктуру и склады оружия. Операция выполнялась с участием самолетов, вертолетов и других вооружений при поддержке союзников, включая ВВС Иордании. Американские военные пояснили, что удары были ответом на нападение, а не началом новой войны.

Трамп также сообщил о поддержке сирийского президента Ахмеда аш-Шараа и подтвердил координацию с региональными партнерами. US Special Envoy заявил о намерении укреплять координацию с анти-ИГИЛовской коалицией для нейтрализации угрозы террористической группы.