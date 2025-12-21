«Принц Персии» атакует Турцию

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали новую активность, связанную с иранской хакерской группировкой Infy, также известной как Prince of Persia. Это произошло почти через пять лет после того, как группа в последний раз привлекала внимание исследователей.

Как сообщает издание The Hacker News со ссылкой на компанию SafeBreach, масштабы деятельности группировки оказались шире, чем предполагалось ранее. По оценке аналитиков, Infy остается активной и представляет потенциальную угрозу.

Infy считается одной из старейших кибергруппировок класса APT: первые признаки ее деятельности датируются 2004 годом. В отличие от других иранских хакерских групп, она долгое время оставалась малозаметной.

Согласно новым данным, группа проводила кибероперации против целей в Иране, Ираке, Турции, Индии, Канаде и ряде европейских стран. Последние выявленные эпизоды активности относятся к 2025 году.

Исследователи отмечают, что группировка продолжает адаптировать свои методы и инфраструктуру, что позволяет ей сохранять устойчивость и избегать обнаружения. В SafeBreach подчеркивают, что внешнее снижение активности в предыдущие годы не означало прекращения ее операций.

Публикация доклада совпала с сообщениями других аналитических компаний о тесной связи отдельных иранских кибергрупп с государственными структурами и их участии в длительных разведывательных операциях.