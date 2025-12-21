USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

«Принц Персии» атакует Турцию

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали новую активность, связанную с иранской хакерской группировкой Infy, также известной как Prince of Persia. Это произошло почти через пять лет после того, как группа в последний раз привлекала внимание исследователей.

Как сообщает издание The Hacker News со ссылкой на компанию SafeBreach, масштабы деятельности группировки оказались шире, чем предполагалось ранее. По оценке аналитиков, Infy остается активной и представляет потенциальную угрозу.

Infy считается одной из старейших кибергруппировок класса APT: первые признаки ее деятельности датируются 2004 годом. В отличие от других иранских хакерских групп, она долгое время оставалась малозаметной.

Согласно новым данным, группа проводила кибероперации против целей в Иране, Ираке, Турции, Индии, Канаде и ряде европейских стран. Последние выявленные эпизоды активности относятся к 2025 году.

Исследователи отмечают, что группировка продолжает адаптировать свои методы и инфраструктуру, что позволяет ей сохранять устойчивость и избегать обнаружения. В SafeBreach подчеркивают, что внешнее снижение активности в предыдущие годы не означало прекращения ее операций.

Публикация доклада совпала с сообщениями других аналитических компаний о тесной связи отдельных иранских кибергрупп с государственными структурами и их участии в длительных разведывательных операциях.

Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2998
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 529
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1496
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2015
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1860
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1766
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2101
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3191
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5120
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2062

