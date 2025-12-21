USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Путину и Лукашенко не нужна причина, чтобы встретиться

видео
17:32 86

Президент России Владимир Путин 21 декабря встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и поблагодарил его за «высокую оценку качества российско-белорусских отношений».

«Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений, обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», — отметил Путин.

Он добавил, что перед встречей с Лукашенко беседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно рассказал о работе между правительствами России и Беларуси. По словам российского президента, «правительства работают между собой очень плотно».

«Фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем нужно поговорить», — отметил Путин.

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 745
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2999
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 530
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1496
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2015
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1860
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1766
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2101
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3192
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5120
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2062

ЭТО ВАЖНО

«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 745
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 2999
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 530
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 1496
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
Тунисцы задержали российских летчиков, отобрали паспорта и не отпускают
15:30 2015
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
Украина вышла на охоту за нефтетанкерами
15:07 1860
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
Замир угрожает Ирану «длинной рукой»
14:59 1766
Министр войны сыплет угрозами
Министр войны сыплет угрозами
14:17 2101
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 3192
США срывают выборы
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
02:04 5120
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает
Россия очень хочет завершить войну, а Европа мешает Утверждает Ушаков
12:56 2062
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться