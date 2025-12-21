Путину и Лукашенко не нужна причина, чтобы встретиться

Президент России Владимир Путин 21 декабря встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и поблагодарил его за «высокую оценку качества российско-белорусских отношений».

«Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений, обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», — отметил Путин.

Он добавил, что перед встречей с Лукашенко беседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно рассказал о работе между правительствами России и Беларуси. По словам российского президента, «правительства работают между собой очень плотно».

«Фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем нужно поговорить», — отметил Путин.