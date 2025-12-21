НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину

Безопасность Европы напрямую зависит от увеличения оборонных расходов стран НАТО и сохранения военного потенциала Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, для поддержания стабильности НАТО необходимо выполнить два ключевых условия: нарастить инвестиции в оборону и военное производство, а также продолжать всестороннюю поддержку Украины в войне против России. Рютте отметил, что возможный захват Россией всей территории Украины привел бы к более серьезным последствиям для альянса и потребовал бы значительно больших затрат.

«Мы позаботимся о том, чтобы Рождество и в дальнейшем оставалось безопасным. Но для этого мы должны увеличить расходы на вооружение и обеспечить, чтобы Украина оставалась как можно сильнее. Если Россия получит контроль над всей Украиной, это будет иметь серьезные последствия для НАТО, и нам придется потратить значительно больше», — сказал генсек.

Рютте также прокомментировал масштабы потерь российской армии. По оценкам НАТО, Россия потеряла убитыми и ранеными до 1,1 млн человек, получив за год менее 1% территории Украины.

«Путин готов пожертвовать 1,1 миллиона своих людей ради минимальных территориальных достижений. Это ужасно, но это реальность, с которой мы имеем дело», — заявил он.

Говоря о возможных изменениях власти в России, Рютте предостерег от ожиданий, что смена руководства автоматически снизит угрозы для НАТО. По его словам, альянс должен быть готов к рискам независимо от того, кто будет находиться у власти в Москве.

Отдельное внимание он уделил глобальному аспекту безопасности, указав на связь между Россией и Китаем. По его мнению, в случае силового сценария вокруг Тайваня Пекин может попытаться вовлечь Москву в дестабилизацию ситуации в Европе.

«Мы не должны быть наивными. Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши способности и привлекать лучших людей, чтобы быть готовыми к любым вызовам», — отметил Рютте.

Ранее ряд стран НАТО предупреждали, что после завершения войны против Украины Россия может в течение трех–пяти лет быть готовой к масштабной конфронтации с альянсом. На этом фоне Эстония, Литва и Польша планируют уже в следующем году направить на оборону более 5% ВВП, тогда как другие государства НАТО также увеличивают военные расходы.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что, по данным немецких спецслужб, в Кремле обсуждаются сценарии возможного нападения на страны НАТО. В свою очередь, Институт изучения войны (ISW) отмечает активизацию российских информационно-психологических операций, которые могут рассматриваться как элемент подготовки к потенциальному конфликту с альянсом.