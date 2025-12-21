USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

В Европе заговорили о «предательстве Макрона»

18:11 1444

Французский лидер Эммануэль Макрон не выступил союзником немецкого канцлера Фридриха Мерца по вопросу использования замороженных российских активов на саммите Евросоюза и таким образом «предал» его, пишет Financial Times со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить», — сказал источник газеты.

В ночь на 19 декабря после более чем 16 часов обсуждений лидеры стран ЕС приняли решение о выделении Украине финансирования в размере €90 млрд из общего бюджета на 2026–2027 годы. Участники саммита отказались от идеи использовать для этого замороженные российские активы.

Премьера Италии Джорджу Мелони источник FT назвал «убийцей» этой идеи. Так, на исход саммита повлияли именно сомнения Италии и Франции по поводу того, что их правительства согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск возможного погашения кредита.

Президент Франции сначала не выступал публично против предложения Мерца использовать замороженные российские активы, но затем его команда в частном порядке высказала сомнения по поводу законности сделки, а на саммите Макрон присоединился к странам, выступившим против нее. «Он (Макрон) настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как поддержать Джорджу Мелони», — добавил дипломат.

Париж оказался в затруднительном положении из-за высокого государственного долга и политической нестабильности во второй половине последнего президентского срока Макрона, говорится в материале.

На фоне этих изменений наблюдается новая динамика в отношениях между двумя крупнейшими державами Европы: «инициативной Германией и медлительной Францией», отмечает FT.

