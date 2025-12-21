USD 1.7000
Президент Колумбии заявил о захвате Техаса и Калифорнии

18:24

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резким заявлением в адрес президента США Дональда Трампа, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы и действий Вашингтона.

По словам Петро, Техас и Калифорния являются «захваченными территориями», которые, как он подчеркнул, «не были проданы, а были захвачены», как и вся южная часть Соединенных Штатов. При этом колумбийский лидер отметил, что ни один латиноамериканский президент не может требовать их возврата, тогда как Трамп, по его словам, заявляет о праве США на венесуэльскую нефть.

Петро призвал к диалогу и переговорам на равных условиях, подчеркнув, что обсуждение подобных вопросов должно происходить за столом переговоров, а не под угрозой применения силы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в международных водах задержали танкер, вышедший из Венесуэлы. По данным агентства, судно шло под флагом Панамы и не находилось под американскими санкциями.

Власти Венесуэлы назвали произошедшее «серьезным актом международного пиратства» и заявили о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН.

