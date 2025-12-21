USD 1.7000
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Россия атакует подсолнечное масло

18:32 1813

Беспилотники атакуют Одесскую область Украины.

По данным украинских телеграм-каналов, поражены резервуары с подсолнечным маслом, масло разлилось по окрестным улицам.

Пашинян благодарит Алиева
Пашинян благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 3934
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3412
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10465
У Путина хвалят главу американской разведки
У Путина хвалят главу американской разведки
19:13 550
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 1814
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 1974
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 3310
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 4249
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 1192
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 3003

