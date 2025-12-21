Россия атакует подсолнечное масло

Беспилотники атакуют Одесскую область Украины.
По данным украинских телеграм-каналов, поражены резервуары с подсолнечным маслом, масло разлилось по окрестным улицам.
December 21, 2025
