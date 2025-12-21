Нашли сбежавшего украинского олигарха

Журналисты издания «Украинская правда» обнаружили бизнесмена Тимура Миндича, в отношении которого ранее были введены санкции, на территории Израиля. Об этом сообщил корреспондент издания из Израиля.

По данным издания, журналистам удалось зафиксировать присутствие Миндича за границей.

10 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у занимавшего на тот момент должность министра юстиции Германа Галущенко. Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала следственных действий.

В тот же день НАБУ заявило о выявлении масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе и опубликовало аудиозаписи переговоров фигурантов расследования.

11 ноября журналисты установили личности всех подозреваемых по делу о коррупции в компании Энергоатом. По данным проекта «Схемы», подозрения получили Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, а также Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина.

Пятеро фигурантов дела были задержаны. Двое — Миндич и Цукерман — выехали за пределы Украины. В отношении ряда подозреваемых были избраны меры пресечения с возможностью внесения залога. Позднее сообщалось, что залоги были внесены за Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

19 ноября Верховная Рада поддержала решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции.

22 ноября стало известно, что Украина объявила в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана по делу «Мидас».