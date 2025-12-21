У Путина хвалят главу американской разведки

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев во второй день отправился на переговоры с США по урегулированию войны между Украиной и Россией. Об этом сообщают российские СМИ.

Перед отъездом Дмитриев положительно оценил работу главы национальной разведки США Тулси Габбард, заявив, что она способствовала «разоблачению глубинного государства». В сопровождении охраны он сел в автомобиль и направился на переговорную площадку.

Переговоры между российской и американской сторонами стартовали 20 декабря и продолжатся 21 декабря. Со стороны США во встречах принимают участие специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Накануне Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что переговоры проходят в конструктивном ключе.