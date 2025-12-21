USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

У Путина хвалят главу американской разведки

19:13 553

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев во второй день отправился на переговоры с США по урегулированию войны между Украиной и Россией. Об этом сообщают российские СМИ.

Перед отъездом Дмитриев положительно оценил работу главы национальной разведки США Тулси Габбард, заявив, что она способствовала «разоблачению глубинного государства». В сопровождении охраны он сел в автомобиль и направился на переговорную площадку.

Переговоры между российской и американской сторонами стартовали 20 декабря и продолжатся 21 декабря. Со стороны США во встречах принимают участие специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Накануне Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что переговоры проходят в конструктивном ключе.

Пашинян благодарит Алиева
Пашинян благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 3938
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3413
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10465
У Путина хвалят главу американской разведки
У Путина хвалят главу американской разведки
19:13 554
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 1816
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 1976
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 3312
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 4249
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 1192
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 3005

ЭТО ВАЖНО

Пашинян благодарит Алиева
Пашинян благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 3938
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3413
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10465
У Путина хвалят главу американской разведки
У Путина хвалят главу американской разведки
19:13 554
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 1816
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 1976
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 3312
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 4249
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 1192
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 3005
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться