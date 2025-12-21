США захватили третий танкер у границ Венесуэлы

США захватили еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, сообщает Bloomberg. Танкер Bella 1, шедший под панамским флагом, направлялся в венесуэльский порт для загрузки. Судно находится под санкциями США.

Это уже третий нефтяной танкер, захваченный США в Карибском море, после объявления морской блокады Венесуэлы. 10 декабря в море был перехвачен танкер Skipper, а 20 декабря — супертанкер Centuries, загруженный 2 млн баррелей сырой нефти.

Хотя Bloomberg пишет, что Bella 1 шел под панамским флагом, согласно данным сервиса Marinetraffic судно совершало последние рейсы под флагом Гайяны. Длина супертанкера — свыше 330 метров, ширина — 60 метров. В последний раз танкер обозначал свое местоположение четыре дня назад, на подходе к Малым Антильским островам.