USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Израиль нанес удар по Газе

19:41 265

Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаударов по вооруженным лицам, которые, по ее данным, пытались пересечь так называемую «желтую линию» в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии.

В заявлении говорится, что удары были нанесены по нескольким лицам, пересекшим линию прекращения огня в северной части анклава. По данным израильской стороны, в ходе трех отдельных инцидентов эти лица приблизились к позициям Иерусалимской и Северной бригад дивизии «Газа», что было расценено как угроза.

В свою очередь палестинская медиасеть «Кудс», связанная с движением ХАМАС, сообщила о четырех пострадавших в результате обстрела в районе Туфа города Газа на севере анклава.

Пашинян благодарит Алиева
Пашинян благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 3945
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3415
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10466
У Путина хвалят главу американской разведки
У Путина хвалят главу американской разведки
19:13 557
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 1818
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 1980
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 3316
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 4249
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 1195
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 3007

ЭТО ВАЖНО

Пашинян благодарит Алиева
Пашинян благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 3945
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3415
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10466
У Путина хвалят главу американской разведки
У Путина хвалят главу американской разведки
19:13 557
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 1818
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 1980
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 3316
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались
Россия похвалила Макрона. В Париже обрадовались обновлено 16:47
16:47 4249
В Дамаске ловят игиловцев
В Дамаске ловят игиловцев фото
16:34 1195
Турция меняет воду на нефть
Турция меняет воду на нефть
16:09 3007
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться