Израиль нанес удар по Газе

Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаударов по вооруженным лицам, которые, по ее данным, пытались пересечь так называемую «желтую линию» в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии.

В заявлении говорится, что удары были нанесены по нескольким лицам, пересекшим линию прекращения огня в северной части анклава. По данным израильской стороны, в ходе трех отдельных инцидентов эти лица приблизились к позициям Иерусалимской и Северной бригад дивизии «Газа», что было расценено как угроза.

В свою очередь палестинская медиасеть «Кудс», связанная с движением ХАМАС, сообщила о четырех пострадавших в результате обстрела в районе Туфа города Газа на севере анклава.