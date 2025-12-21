USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Стратегия «держаться за нефть»: как Chevron работает в Венесуэле

20:12 592

Американская энергетическая корпорация Chevron на фоне обострения отношений США и Венесуэлы заявляет, что способствует стабилизации местной экономики и всего региона, одновременно соблюдая все санкции и законы США, пишет Bloomberg.

Агентство называет ее «единственной мировой нефтяной компанией с доступом к огромным запасам сырой нефти страны — крупнейшим из известных». При обоих сценариях — свержении правительства и заключении сделки — Chevron будет играть большую роль. В первом случае — в восстановлении нефтяной промышленности, во втором — в увеличении экспорта нефти.

Сегодня Chevron остается в стране и работает по стратегии «держаться за нефть», несмотря на риски для сотрудников. При этом и Каракас, и Вашингтон могут рассматривать компанию как полезного союзника, говорится в материале.

«Chevron — очень привлекательный партнер для Венесуэлы и правительства США. Это очень сильная стратегическая позиция практически в любой возможной ситуации», — сказал директор по энергетической политике в Латинской Америке в Университете Райса Франсиско Мональди.

Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
20:57 782
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 7725
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 4153
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
19:15 2597
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
11:47 3774
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3919
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10997
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа обновлено 21:39
21:39 1899
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 3344
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 2976
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 4721

ЭТО ВАЖНО

Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
20:57 782
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 7725
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 4153
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
19:15 2597
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
11:47 3774
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3919
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10997
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа обновлено 21:39
21:39 1899
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 3344
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 2976
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 4721
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться