Стратегия «держаться за нефть»: как Chevron работает в Венесуэле

Американская энергетическая корпорация Chevron на фоне обострения отношений США и Венесуэлы заявляет, что способствует стабилизации местной экономики и всего региона, одновременно соблюдая все санкции и законы США, пишет Bloomberg.

Агентство называет ее «единственной мировой нефтяной компанией с доступом к огромным запасам сырой нефти страны — крупнейшим из известных». При обоих сценариях — свержении правительства и заключении сделки — Chevron будет играть большую роль. В первом случае — в восстановлении нефтяной промышленности, во втором — в увеличении экспорта нефти.

Сегодня Chevron остается в стране и работает по стратегии «держаться за нефть», несмотря на риски для сотрудников. При этом и Каракас, и Вашингтон могут рассматривать компанию как полезного союзника, говорится в материале.

«Chevron — очень привлекательный партнер для Венесуэлы и правительства США. Это очень сильная стратегическая позиция практически в любой возможной ситуации», — сказал директор по энергетической политике в Латинской Америке в Университете Райса Франсиско Мональди.