Cекретарь Совбеза Украины просил помощи у ФБР?

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, по данным СМИ, обратился к ФБР с просьбой воздержаться от экспертной, следственной и иной профессиональной поддержки Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела Миндича.

Как утверждается, встреча Умерова с директором Федерального бюро расследований США Кэшем Пателем, на которую он прибыл вместе с заместителем главы СБУ Александром Покладом, не была связана с переговорами между Украиной, США, Россией и европейскими странами. Мероприятие, по информации источников, было организовано через турецкие каналы, задействованные Умеровым.

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено именно вопросу взаимодействия ФБР с НАБУ по указанному делу.

Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
20:57 782
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 7728
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 4154
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
19:15 2597
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
11:47 3775
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3919
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10997
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа обновлено 21:39
21:39 1899
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 3344
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 2976
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 4721
