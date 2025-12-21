Cекретарь Совбеза Украины просил помощи у ФБР?

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, по данным СМИ, обратился к ФБР с просьбой воздержаться от экспертной, следственной и иной профессиональной поддержки Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела Миндича.

Как утверждается, встреча Умерова с директором Федерального бюро расследований США Кэшем Пателем, на которую он прибыл вместе с заместителем главы СБУ Александром Покладом, не была связана с переговорами между Украиной, США, Россией и европейскими странами. Мероприятие, по информации источников, было организовано через турецкие каналы, задействованные Умеровым.

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено именно вопросу взаимодействия ФБР с НАБУ по указанному делу.