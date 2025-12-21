Израильский дрон атаковал бойцов подразделения «Радван» в Ливане

В результате удара израильского беспилотника на юге Ливана погибли два члена движения «Хезболла». Об этом сообщает портал Janoubia.

По данным издания, беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал населенный пункт Ятер. Сообщается, что один из погибших находился за рулем автомобиля, по которому была выпущена ракета, второй передвигался на мотоцикле.

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил в сообщении, опубликованном в социальной сети X на арабском языке, что целью удара были члены диверсионного спецподразделения «Радван».