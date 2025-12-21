USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Трамп готовит облавы

21:26

Президент США Дональд Трамп заявил о планах существенно усилить меры по борьбе с нелегальной иммиграцией в 2026 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно публикации, администрация Трампа намерена значительно расширить иммиграционные рейды на рабочих местах, увеличить численность сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и пограничной службы, а также открыть новые центры содержания под стражей.

Отмечается, что дополнительное финансирование в размере 170 млрд долларов, рассчитанное до 2029 года, позволит расширить масштабы депортаций и усилить контроль за нелегальной иммиграцией.

По словам республиканского стратега Майк Мадрид, происходящее все чаще воспринимается не только как иммиграционная политика, но и как вопрос соблюдения прав и надлежащих правовых процедур, а также милитаризации отдельных районов.

Трамп также расширил перечень лиц, подлежащих депортации, включив в него граждан Гаити, Венесуэлы и Афганистана. Целью администрации обозначена ежегодная депортация около 1 млн человек, однако, по данным агентства, до конца 2025 года из страны было выдворено порядка 622 тыс. мигрантов.

Кроме того, власти планируют активизировать меры не только против нелегальных иммигрантов, но и в отношении работодателей, нанимающих их.

Директор по вопросам социальной политики аналитической группы Third Way Сара Пирс отметила, что американский бизнес в течение последнего года в целом избегал открытого противостояния иммиграционной политике Трампа, однако ситуация может измениться, если внимание властей будет сосредоточено на работодателях.

