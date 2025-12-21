USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Улиток, уток и устриц берут под охрану во Франции

21:59 310

Во Франции жандармерия усилила охрану ферм с устрицами, улитками и утками на фоне роста краж в преддверии Рождества.

Об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным жандармерии, в период рождественских праздников производители устриц, улиток, фуа-гра и утиного мяса становятся особенно интересной целью для преступников.

Похищенные товары грабители перепродают по выгодной цене. В этот период усиливается патрулирование, в том числе за счет резервистов. Для защиты устричных ферм задействуют кавалерийские подразделения и патрули на мотоциклах, а в прибрежных зонах — морские бригады. Усиленное и заметное присутствие силовиков, по словам представителей ведомства, должно отпугнуть злоумышленников.

Кроме того, жандармерия предлагает бесплатные «проверки безопасности»: специалисты выезжают на фермы, оценивают уязвимые места и дают рекомендации по установке решеток или датчиков движения. Как сообщает телеканал, в департаменте Марна в конце ноября была ограблена ферма по разведению улиток — злоумышленники похитили свежие и замороженные запасы на сумму около €90 тыс. В департаменте Вьен в декабре у владельца ранчо украли около 250 кг фуа-гра и утиных грудок.

Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
20:57 788
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 7738
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 4154
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
19:15 2598
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
11:47 3776
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3922
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10998
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа обновлено 21:39
21:39 1902
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 3348
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 2977
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 4723

ЭТО ВАЖНО

Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
20:57 788
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 7738
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 4154
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
19:15 2598
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
11:47 3776
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3922
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 10998
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа обновлено 21:39
21:39 1902
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 3348
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 2977
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 4723
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться