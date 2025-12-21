Улиток, уток и устриц берут под охрану во Франции

Во Франции жандармерия усилила охрану ферм с устрицами, улитками и утками на фоне роста краж в преддверии Рождества.

Об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным жандармерии, в период рождественских праздников производители устриц, улиток, фуа-гра и утиного мяса становятся особенно интересной целью для преступников.

Похищенные товары грабители перепродают по выгодной цене. В этот период усиливается патрулирование, в том числе за счет резервистов. Для защиты устричных ферм задействуют кавалерийские подразделения и патрули на мотоциклах, а в прибрежных зонах — морские бригады. Усиленное и заметное присутствие силовиков, по словам представителей ведомства, должно отпугнуть злоумышленников.

Кроме того, жандармерия предлагает бесплатные «проверки безопасности»: специалисты выезжают на фермы, оценивают уязвимые места и дают рекомендации по установке решеток или датчиков движения. Как сообщает телеканал, в департаменте Марна в конце ноября была ограблена ферма по разведению улиток — злоумышленники похитили свежие и замороженные запасы на сумму около €90 тыс. В департаменте Вьен в декабре у владельца ранчо украли около 250 кг фуа-гра и утиных грудок.