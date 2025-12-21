Безрезультатно

Майами стал центром многосторонних переговоров по украинскому урегулированию. Однако пока нет признаков того, что расслабленная курортная обстановка привела к сближению позиций сторон. Тем не менее никто срывать переговоры не хочет. А малейшие подвижки (пока только риторические) выдают за «конструктивный диалог». В конце минувшей недели спецпредставитель Трампа Уиткофф провел в окружении гольф-полей во Флориде консультации с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании. По данным издания Axios, в консультациях также приняли участие премьер и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани и глава МИД Турции Хакан Фидан. Обсуждения, как признался глава турецкой дипломатии, продолжались до поздней ночи, однако о каких-либо прорывах по итогам объявлено не было. Судя по заявлениям Фидана, произошел обмен мнениями, но и только. Правда, сам по себе факт подключения Турции к этому формату переговоров провоцирует на смелые предположения о ее возможной роли в предоставлении гарантий безопасности Украине. Хотя вряд ли. Скорее всего, украинская проблематика была лишь довеском к более предметным переговорам с этими партнерами США по вопросам урегулирования в секторе Газа, где обсуждают переход к его второму этапу. А вот в Украине пока далеко и до первого.

Тем не менее секретарь СНБО Умеров и начальник Генштаба Гнатов 21 декабря провели повторную встречу с американцами во Флориде. По словам Умерова, украинская делегация «рассчитывает на переход от консультаций к практическим решениям». Неясно, какими они могут быть на фоне по-прежнему непримиримой позиции сторон по принципиальным вопросам. Хотя и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев тоже направился во Флориду для новых встреч с Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером. На сей раз он поехал в одиночку, без помощника президента Ушакова. По-прежнему не участвуют в переговорах и представители МИД РФ, как и Минобороны. Насколько можно ожидать прорыва от переговоров, которые ведутся на таком полуофициальном уровне, вопрос открытый. Хотя, с другой стороны, накануне были слухи о том, что к переговорам Уиткоффа и Дмитриева может присоединиться госсекретарь Рубио. Правда, Ушаков из Москвы постарался пригасить неоправданные ожидания от переговоров во Флориде, заявив, что вносимые в мирный план украинцами и европейцами изменения не приближают достижение договоренностей. То есть Киеву предлагается принять «мирный план Трампа» без поправок. Так же, по словам Ушакова, об инициативе проведения трехсторонней встречи России, США и Украины никто серьезно не говорил. Правда, сам Дмитриев заявил, что переговоры с американцами в Майами в первый день «прошли конструктивно» и будут продолжены. Но не станет же он говорить о том, что они прошли безрезультатно. Все переговоры по Украине вообще отличаются тем, что об их провале или тупике никто предпочитает не говорить. Чтобы как минимум не расстраивать Дональда Трампа.

На этом фоне неожиданно сам Зеленский впервые заявил, что Киев допускает отвод ВСУ с территории Донбасса, но лишь на взаимной основе: ВСУ отойдут на столько же от линии фонта, на сколько отойдут российские войска. Ранее и Ушаков допускал, что создание демилитаризованной зоны на Донбассе может подразумевать отвод регулярных российских войск, но гражданский и полицейский контроль за этой территорией, по мнению Москвы, все равно будут обеспечивать российские полиция, ФСБ и Росгвардия. На что Киев пока вряд ли готов. К тому же Путин в ходе итоговой пресс-конференции вновь – и видимо, не случайно – упомянул свои условия прекращения огня, которые он выдвинул еще в июне прошлого года. И где в том числе упоминался вывод ВСУ еще и из Запорожской и Херсонской областей полностью. Важно также и то, что российский президент России впервые обозначил свое видение возможных выборов в Украине, упомянув, что в России находятся от 5 до 10 млн граждан этой страны. И вот они тоже должны принять участие в голосовании, а Москва готова это проконтролировать. На что Зеленский категорично заявил, что ни в чьем внешнем контроле не нуждается, а голосовать украинцы, находящиеся на контролируемой Россией территории, не смогут. При том что именно он не так уж давно требовал гарантий безопасности выборов от американцев. В этом контексте уже понятно, что оговорка Путина насчет 5-10 млн (судя по всему, именно на такое количество бюллетеней Москва и выставит заявку) станет серьезным препятствием на пути мирного соглашения. Москва на деле никак не заинтересована в переизбрании Зеленского, а заинтересована в сносе нынешней власти. В свою очередь Киев почувствовал все же себя чуть более уверенно после недавнего саммита ЕС, что, вероятно, еще более укрепит его неуступчивость. Хотя Еврокомиссии и не удалось протащить решение о конфискации российских активов в пользу Украины, принято временное решение о выделении беспроцентного кредита в 90 млрд евро под гарантии бюджета ЕС. Благодаря чему Киев получит возможность воевать еще как минимум год, а то и полтора.