USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Трамп делает ставку на Кушнера

22:19 266

Президент США Дональд Трамп в сложных дипломатических вопросах, включая урегулирование войны между Украиной и Россией, все чаще опирается на своего зятя Джареда Кушнера, сообщает Associated Press.

Изначально переговоры с различными международными сторонами практически в одиночку вел специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, крупный инвестор и застройщик, не имевший ранее опыта государственной службы. Кушнер, напротив, получил значительный дипломатический опыт еще в первый президентский срок Трампа в 2017–2021 годах.

По данным агентства, усиление роли Кушнера отражает позицию ближайшего окружения Трампа, которое считает, что он дополняет переговорный стиль Уиткоффа и способен способствовать достижению договоренностей даже в условиях серьезных разногласий. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт ранее называл Кушнера «переговорщиком мирового уровня».

В Белом доме подчеркивают, что Трамп рассматривает Кушнера как доверенного члена семьи и талантливого советника, сыгравшего заметную роль в ряде внешнеполитических инициатив. Сам Трамп заявлял, что Кушнера привлекают к работе в тех случаях, когда необходимо добиться конкретного результата. При этом Кушнер, по данным СМИ, не получает заработную плату за консультативную деятельность.

Активность Кушнера проявилась, в частности, в ходе недавних контактов в Майами, где он вместе с Уиткоффом обсуждал предложения по украинскому урегулированию с представителями России, а также проводил встречи с турецкими и катарскими чиновниками по вопросам ситуации на Ближнем Востоке.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтверждал, что Кушнер принимает участие в обсуждении ряда вопросов, связанных с войной между Украиной и Россией, и охарактеризовал его работу как активную.

В то же время, как отмечает Associated Press, часть украинских и европейских чиновников воспринимают Уиткоффа как чрезмерно склонного к уступкам российской стороне. Критика звучит и в адрес Кушнера — некоторые демократы и экспертные группы выражают сомнения в связи с его деловыми интересами на Ближнем Востоке, в том числе через инвестиционную компанию Affinity Partners. Уиткофф также подвергался критике из-за деловых связей со странами Персидского залива.

Сам Кушнер отвергает обвинения в конфликте интересов, заявляя, что его опыт и выстроенные международные контакты являются преимуществом, а не проблемой. Юрисконсульт Белого дома Дэвид Уоррингтон, в свою очередь, утверждает, что деятельность Кушнера осуществляется в рамках закона, поскольку он формально не занимает государственную должность.

Эксперты при этом отмечают, что эффективность участия Кушнера в украинском урегулировании пока остается неясной, поскольку ключевая роль в переговорах по-прежнему принадлежит Уиткоффу.

Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
20:57 793
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 7743
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 4156
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
19:15 2600
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
11:47 3777
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3925
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 11000
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа обновлено 21:39
21:39 1906
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 3350
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 2981
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 4725

ЭТО ВАЖНО

Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
20:57 793
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
19:58 7743
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
12:06 4156
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
19:15 2600
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
11:47 3777
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
13:56 3925
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
02:27 11000
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа
Переговоры украинцев и русских с людьми Трампа обновлено 21:39
21:39 1906
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
18:32 3350
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
17:50 2981
«Принц Персии» атакует Турцию
«Принц Персии» атакует Турцию
17:10 4725
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться