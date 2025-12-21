USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

США о захвате американских танкеров

21 декабря 2025, 22:39 544

Вашингтонская администрация не прогнозирует роста цен на энергоносители в США из-за захвата американскими силами нефтяных танкеров у венесуэльского побережья.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

«Это небольшие объемы нефти по сравнению с мировым предложением», - отметил, говоря о нефти, которую перевозили упомянутые танкеры. «Так что не думаю, что людям в США следует беспокоиться относительно роста цен из-за захвата этих судов. Их лишь несколько, и они были связаны с черным рынком», - добавил Хассет.

Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 849
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4337
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 1802
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 9808
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4507
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3243
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
21 декабря 2025, 11:47 4044
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:27 11342
Уиткофф оценил переговоры в Майами
Уиткофф оценил переговоры в Майами обновлено 00:22
00:22 2838
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
21 декабря 2025, 18:32 4166
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
21 декабря 2025, 17:50 3582

