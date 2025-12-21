США о захвате американских танкеров

Вашингтонская администрация не прогнозирует роста цен на энергоносители в США из-за захвата американскими силами нефтяных танкеров у венесуэльского побережья.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

«Это небольшие объемы нефти по сравнению с мировым предложением», - отметил, говоря о нефти, которую перевозили упомянутые танкеры. «Так что не думаю, что людям в США следует беспокоиться относительно роста цен из-за захвата этих судов. Их лишь несколько, и они были связаны с черным рынком», - добавил Хассет.