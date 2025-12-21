Зеленский о попытках России ограничить Украину на море

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается ограничить доступ Украины к морской логистике, в связи с чем международное давление на Москву должно усиливаться. Об этом он сказал в вечернем обращении в воскресенье.

По словам Зеленского, без усиления давления со стороны международного сообщества Россия не демонстрирует готовности к реальному завершению войны. Он подчеркнул, что Украина намерена продолжать активные контакты с партнерами, несмотря на рождественский период, когда политическая активность в мире обычно снижается.

«Давление должно усиливаться. Мы будем на связи со всеми, кто может помочь защищать наше государство, наших людей, энергетику и устойчивость, а также со всеми, кто работает над тем, чтобы окончание войны стало реальностью», — отметил президент.

Зеленский добавил, что до конца года ожидаются новые решения и пакеты поддержки для Украины, а также шаги, направленные на сокращение возможностей России продолжать боевые действия.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация во Флориде проводит еще одну встречу с американской стороной по вопросам мирного урегулирования.

В то же время 20–21 декабря в Майами прошли встречи представителей США с российской делегацией во главе со специальным представителем президента РФ, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который охарактеризовал переговоры как конструктивные.

