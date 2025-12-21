USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Недоброжелатели Турции соберутся вместе

21 декабря 2025, 23:09 850

Израиль примет в Иерусалиме трехсторонний саммит с участием Греции и Кипра. Как сообщила канцелярия премьер-министра, 22 декабря глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху проведет в Иерусалиме встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

В программе визита запланированы двусторонние переговоры с каждым из лидеров, после чего состоится трехсторонний саммит. По его итогам стороны выступят с совместными заявлениями для прессы.

Помимо официальной повестки, в Израиле подчеркивают более широкое региональное значение встречи. Как пишет издание Maariv, саммит рассматривается также как сигнал Турции на фоне конкуренции в Восточном Средиземноморье за влияние, безопасность и экономические проекты.

Ранее сообщалось, что Израиль, Греция и Кипр изучают возможность создания совместных сил быстрого реагирования в Восточном Средиземноморье. Эти обсуждения проходят на фоне обеспокоенности Афин расширением военных возможностей Турции.

