Недоброжелатели Турции соберутся вместе

Израиль примет в Иерусалиме трехсторонний саммит с участием Греции и Кипра. Как сообщила канцелярия премьер-министра, 22 декабря глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху проведет в Иерусалиме встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

В программе визита запланированы двусторонние переговоры с каждым из лидеров, после чего состоится трехсторонний саммит. По его итогам стороны выступят с совместными заявлениями для прессы.

Помимо официальной повестки, в Израиле подчеркивают более широкое региональное значение встречи. Как пишет издание Maariv, саммит рассматривается также как сигнал Турции на фоне конкуренции в Восточном Средиземноморье за влияние, безопасность и экономические проекты.

Ранее сообщалось, что Израиль, Греция и Кипр изучают возможность создания совместных сил быстрого реагирования в Восточном Средиземноморье. Эти обсуждения проходят на фоне обеспокоенности Афин расширением военных возможностей Турции.