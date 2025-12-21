USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Отравление угарным газом в Хырдалане

21 декабря 2025, 23:55

В городе Хырдалане три члена одной семьи отравились угарным газом.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о гражданах, оказавшихся в опасном положении за закрытой дверью жилого дома на улице Мамеда Амина Расулзаде.

На место происшествия были направлены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. В ходе осмотра установлено, что Г.Алиева (1940 г.р.), Дж.Хасанова (1979 г.р.) и И.Мехдиев (2013 г.р.) длительное время не выходили на связь, что вызвало подозрения о чрезвычайной ситуации.

Спасатели вскрыли дверь квартиры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного жилого дома, с использованием специальных инструментов. Пострадавшие были обнаружены без сознания в результате отравления угарным газом.

Им оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего всех троих госпитализировали.

