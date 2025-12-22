USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Полиция поймала 12-летнего киллера

00:15 482

Подростка-убийцу задержали в шведском Мальме после стрельбы по автомобилю. Об этом сообщает The Daily Star.

По данным следствия, 12-летний киллер должен был ликвидировать конкретного человека за 250 тысяч крон, но ошибся и выстрелил в другого. Жертвой стал 21-летний мужчина. Его нашли с огнестрельным ранением в машине на одной из улиц города.

Полиция установила, что задержанный специально приехал в Мальме для совершения преступления и, вероятно, не впервые получал «заказы». Мальчик, считающийся самым молодым подозреваемым в убийстве с применением огнестрельного оружия в истории страны, был пойман во вторник, но не может быть заключен под стражу из-за возраста.

Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 853
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4338
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 1805
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 9809
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4507
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3245
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
21 декабря 2025, 11:47 4045
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:27 11342
Уиткофф оценил переговоры в Майами
Уиткофф оценил переговоры в Майами обновлено 00:22
00:22 2842
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
21 декабря 2025, 18:32 4170
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
21 декабря 2025, 17:50 3584

ЭТО ВАЖНО

Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 853
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4338
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 1805
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 9809
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4507
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3245
Турция идет дальше. В Ливан!
Турция идет дальше. В Ливан! наша корреспонденция; все еще актуально
21 декабря 2025, 11:47 4045
Нам показали все уродство государства под названием «США»
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:27 11342
Уиткофф оценил переговоры в Майами
Уиткофф оценил переговоры в Майами обновлено 00:22
00:22 2842
Россия атакует подсолнечное масло
Россия атакует подсолнечное масло видео
21 декабря 2025, 18:32 4170
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
НАТО о том, что будет, если Россия захватит Украину
21 декабря 2025, 17:50 3584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться