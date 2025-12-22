Соратник Трампа призвал дать Украине «Томагавки»

По словам Грэма, несмотря на продолжающиеся контакты между Вашингтоном и Москвой, президент России Владимир Путин отвергает усилия американской стороны.

Сенатор отметил, что в случае отказа Москвы от предложений США он рассчитывает на поддержку со стороны Трампа его законопроекта, который предусматривает расширение санкций, включая введение тарифов в отношении стран, покупающих российскую нефть по сниженным ценам. В числе таких стран он упомянул Китай. Кроме того, Грэм предложил рассмотреть возможность признания России государством — спонсором терроризма и задержания судов, перевозящих нефть, подпадающую под санкции.

Грэм также заявил, что в случае отсутствия прогресса, по его мнению, необходимо изменить подход, включая передачу Украине ракетных комплексов «Томагавк». По его словам, это могло бы быть направлено на уничтожение объектов по производству беспилотников и ракет на территории России.