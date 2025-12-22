Драка в парламенте Турции

В Великом национальном собрании Турции во время заседания под председательством Нумана Куртулмуша произошел инцидент.

Во время обсуждения проекта закона о бюджете Центрального управления на 2026 год, а также проекта закона об итоговом отчете Центрального управления за 2024 год между депутатами от Партии справедливости и развития и Республиканской народной партии произошла драка.

В связи с конфликтом между парламентскими фракциями председатель парламента объявил перерыв в заседании.