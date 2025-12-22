Франция построит новый авианосец, чтобы повысить свой потенциал как морской державы, заявил президент Эммануэль Макрон французским военным, собравшимся на военной базе в Абу-Даби в воскресенье, передает Reuters.

«Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе», - сказал Макрон.

Ранее стало известно о том, что Макрон отправился в ОАЭ, чтобы поздравить с Рождеством размещенные там французские войска.

Рождественский ужин для французких солдат приготовили повара Елийсейского дворца.

Французские войска, дислоцированные в ОАЭ, принимают участие в патрулировании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на море. Они также участвуют в операции Aspides - оперативном соединении ВМС ЕС, развернутом в Красном море в ответ на нападения на корабли йеменских хуситов и в операции «Чаммаль», направленной на сдерживание ИГИЛ в Ираке и Сирии.