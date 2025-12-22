USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Франция построит новый авианосец

01:42 314

Франция построит новый авианосец, чтобы повысить свой потенциал как морской державы, заявил президент Эммануэль Макрон французским военным, собравшимся на военной базе в Абу-Даби в воскресенье, передает Reuters.

«Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе», - сказал Макрон.

Ранее стало известно о том, что Макрон отправился в ОАЭ, чтобы поздравить с Рождеством размещенные там французские войска.

Рождественский ужин для французких солдат приготовили повара Елийсейского дворца.

Французские войска, дислоцированные в ОАЭ, принимают участие в патрулировании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на море. Они также участвуют в операции Aspides - оперативном соединении ВМС ЕС, развернутом в Красном море в ответ на нападения на корабли йеменских хуситов и в операции «Чаммаль», направленной на сдерживание ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот
01:27 853
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3511
Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»
Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»
01:53 349
Драка в парламенте Турции
Драка в парламенте Турции видео
01:23 947
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко
21 декабря 2025, 22:42 3680
Новое испытание для Турции: как прожить без воды?
Новое испытание для Турции: как прожить без воды? важный вопрос
01:00 897
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 1449
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4488
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 2139
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 10594
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4657

