Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что в результате удара украинского дрона был поврежден «трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района».

В поселке Волна, на Таманском полуострове, находится морской порт «Тамань», где в числе прочего действуют терминалы для перевалки нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, а также аммиака и других продуктов. Какой именно терминал подвергся удару, оперштаб не уточняет.

«Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы», — сказано в сообщении.

В начале декабря украинские дроны повредили расположенный в том же районе Темрюкский морской порт (он находится на Азовском море, недалеко от Керчи).