Рютте заявил о готовности европейских стран отправить войска в Украину

Европейские страны готовы отправить войска в Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкой газете Bild.

По словам Рютте, несколько стран-членов альянса выразили соответствующую готовность.

«Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — сказал генсек НАТО.

17 декабря американская газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.