USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Рютте заявил о готовности европейских стран отправить войска в Украину

02:01 343

Европейские страны готовы отправить войска в Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкой газете Bild.

По словам Рютте, несколько стран-членов альянса выразили соответствующую готовность.

«Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — сказал генсек НАТО.

17 декабря американская газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот
01:27 855
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3512
Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»
Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»
01:53 350
Драка в парламенте Турции
Драка в парламенте Турции видео
01:23 947
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко
21 декабря 2025, 22:42 3681
Новое испытание для Турции: как прожить без воды?
Новое испытание для Турции: как прожить без воды? важный вопрос
01:00 898
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 1451
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4488
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 2140
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 10594
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4657

ЭТО ВАЖНО

Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот
01:27 855
Израиль готовится нанести удар по Ираку
Израиль готовится нанести удар по Ираку наш комментарий
21 декабря 2025, 19:15 3512
Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»
Украинский дрон повредил трубопровод на одном из терминалов порта «Тамань»
01:53 350
Драка в парламенте Турции
Драка в парламенте Турции видео
01:23 947
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко
21 декабря 2025, 22:42 3681
Новое испытание для Турции: как прожить без воды?
Новое испытание для Турции: как прожить без воды? важный вопрос
01:00 898
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
Недоброжелатели Турции соберутся вместе
21 декабря 2025, 23:09 1451
Кто у кого крадет нефть?
Кто у кого крадет нефть? наша корреспонденция
21 декабря 2025, 13:56 4488
Трампа убрали из скандальных файлов
Трампа убрали из скандальных файлов
21 декабря 2025, 20:57 2140
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева обновлено 19:58
21 декабря 2025, 19:58 10594
Турция Эрдогана – царица морей
Турция Эрдогана – царица морей наша корреспонденция
21 декабря 2025, 12:06 4657
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться