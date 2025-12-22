USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

В Америке довольны переговорами со спецпредставителем Путина

08:46 1103

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф положительно оценил встречи с российским посланником Кириллом Дмитриевым во Флориде. Об этом Уиткофф заявил на платформе X.

«В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией с целью продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», - написал Уиткофф.

Соединенные Штаты на этих встречах представляли те же лица, что и в переговорах с украинской делегацией: специальный посланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Свой пост Уиткофф завершил фразой, что «Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в решении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности».

Ранее сходным образом результаты переговоров прокомментировал спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев. Никаких подробностей ни российская, ни американская сторона не обнародовали.

Дмитриев при этом намекнул, что следующие переговоры России и США могут пройти в Москве. «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал Дмитриев в X. Публикацию он сопроводил своей фотографией в футболке с надписью Next time in Moscow («В следующий раз в Москве»).

Встрече американской и российской делегаций в Майами предшествовали три дня переговоров представителей США и Украины, по итогам которых Уиткофф также заявил, что Киев остается приверженным делу достижения мира. Со слов Уиткоффа известно, что с представителями Киева американцы обсуждали четыре документа, в том числе сам «мирный план» из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности США для Украины и план дальнейшего экономического развития Украины.

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 882
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1493
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6699
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 755
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4260
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5577
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1334
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 905
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1158
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10571
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2516

