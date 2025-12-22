Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения

Администрация президента США отзывает как минимум 29 послов, сообщает The Associated Press со ссылкой на двух сотрудников Госдепартамента США.

По их данным, главы дипмиссий были проинформированы на прошлой неделе, что их полномочия истекают в январе 2026 года. Aгентство уточняет, что все послы, уходящие в отставку, заняли посты при экс-президенте Джо Байдене. Новая дипломатическая стратегия США предполагает привлечение персонала, который полностью поддерживает приоритеты Дональда Трампа «Америка прежде всего». Уточняется, что послы не потеряют свои должности в дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон «для выполнения других заданий, если захотят». Госдеп заявил, что посол является «личным представителем президента, и тот имеет право обеспечить присутствие в этих странах лиц, которые продвигают программу «Америка прежде всего».

Госдепартамент отказался называть конкретное число послов, но защитил изменения, назвав их «стандартным процессом в любой администрации».

Как пишет агентство, больше всего послов отозвали из Африки: послы отозваны из 13 стран: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды.

На втором месте Азия, где послы будут сменены в шести странах: Фиджи, Лаосе, Маршалловых Островах, Папуа — Новой Гвинее, Филиппинах и Вьетнаме.

Изменения также коснулись четырех стран в Европе — Армении, Македонии, Черногории и Словакии, двух стран Ближнего Востока — Алжир и Египет, Южной и Центральной Азии — Непал и Шри-Ланка, а также в Западном полушарии — Гватемала и Суринам.

В конце февраля Politico со ссылкой на источники писал о планах администрации президента США радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства. В начале 2025 года департамент уведомил Конгресс, что сокращения затронут около 1800 человек, в дополнение к почти тысяче других, которые решили уйти добровольно, писала FT.