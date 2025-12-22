Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ

Разъяснены причины неучастия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в состоявшемся 21 декабря в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета и предстоящем 22 декабря неформальном саммите глав государств СНГ.
Как сообщили в Администрации президента Азербайджана, президент Ильхам Алиев не участвовал в состоявшемся 21 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.
Глава азербайджанского государства не сможет принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика.
«Азербайджанская Республика как государство-член регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ, в том числе развитию двусторонних отношений с государствами-членами. Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 9-10 октября этого года в городе Душанбе (Таджикистан). Проведенные в рамках заседания встречи как на двустороннем, так и многостороннем уровне были плодотворными», — напомнили в Администрации президента Азербайджана.