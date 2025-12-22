USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Нефть дорожает

10:03 675

Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после снижения в течение двух недель подряд.

К 9:15 по бакинскому времени февральские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,79%), до $60,95 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,65 (1,1%), до $60,47 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,46 (0,81%), до $56,98 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,58 (1%), до $56,52 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1% на сохраняющихся опасениях избытка предложения на нефтяном рынке в следующем году. Неделей ранее падение составило примерно 4%.

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 888
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1498
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6701
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 756
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4265
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5577
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1338
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 907
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1158
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10573
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2518

