Гарантии безопасности от США – единственный жизнеспособный путь к миру для Украины, как бы Европе ни хотелось думать иначе, ведь европейские союзники Киева даже не могут развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США. Тем не менее все указывает на то, что реальная власть в этом вопросе находится в руках России, пишет Politico.

Издание указывает, что, учитывая провал Будапештского меморандума, президенту Украины Владимиру Зеленскому в нынешних переговорах следует учесть несколько важных моментов.

Во-первых, сообщается, что президент Украины готов отказаться от стремления Украины к членству в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности. Кроме того, есть надежда, что эти гарантии будут включать поставку крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1 000 километров. Это позволило бы Украине наносить удары по российским политическим и военным центрам, потенциально сдерживая Кремль от возобновления боевых действий.

При этом Зеленский справедливо надеется, что в отличие от Будапештского меморандума, который был соглашением, заключенным исполнительной властью, любое нынешнее обязательство будет иметь юридически обязательную силу, требуя ратификации Палатой представителей и Сенатом США и последующего одобрения президентом.

Такая формальная ратификация поставит гарантии Украины на один уровень с другими двусторонними договорами США о безопасности с такими странами, как Япония и Южная Корея.

«Таким образом, если формальная ратификация будет рассматриваться, Зеленский будет надеяться, что это предоставит Украине будущие возможности влиять на Конгресс и обеспечит сохранение сильной и единой поддержки», - отмечает Politico.

Но даже в этом случае существуют риски, подчеркивает издание. Так, в самолете по пути на саммит НАТО в Гааге этим летом Трамп упомянул, что «существует множество определений статьи 5» – и он был прав. Статья 5 допускает различные толкования и была намеренно сформулирована таким образом, чтобы предотвратить автоматическое втягивание США в третью крупную войну на европейском континенте.

«Поэтому сомнительно, стали бы США действительно предлагать гарантии, которые могли бы вынудить их напрямую вмешаться в ситуацию в Украине, особенно учитывая, что они последовательно блокировали путь страны к вступлению в НАТО с 2022 года и сделали приоритетом избегание прямого участия в войне», - отмечает издание.

Кроме того, поскольку двусторонние контакты между США и Россией продолжаются параллельно с европейскими и украинскими переговорами, позиция президента России Владимира Путина будет важна, нравится это кому-то или нет, подчеркивает издание.