Золото бьет рекорды

Цена золота на спотовом рынке обновила рекордный максимум, поднявшись выше $4380 за унцию на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и нового витка напряженности в отношениях между США и Венесуэлой, сообщает «Интерфакс».

На торгах в понедельник спотовая цена золота выросла на 1,1%, до $4386 за унцию. Другие драгметаллы также дорожают: стоимость серебра подскочила на 2,6%, до $68,87 за унцию, платина - на 3,9%, палладия - на 4,5%.

Участники рынка теперь ожидают, что ФРС дважды снизит ключевую ставку в течение 2026 года на фоне статданных, указывающих на слабость американского рынка труда. Низкая ставка, как правило, является положительным фактором для цен на золото, поскольку это повышает сравнительную привлекательность инвестиций в драгметаллы, не приносящие процентного дохода.

Спрос на золото, выступающее в качестве защитного актива, также повышается из-за ужесточения морской блокады Венесуэлы вооруженными силами США.

