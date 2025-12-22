USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением

10:22 908

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 декабря, (в 01:30 по Баку) выступит с заявлением вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой ВМС Джоном Феланом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Тема заявления неизвестна. Репортеры, однако, уточнили, что Трамп выступит в Палм-Бич, Флорида. За час до этого будет проведен закрытый брифинг по разведке.

Заявление сделают на фоне обострения ситуации между США и Венесуэлой, включая усиление американской военной активности в Карибском бассейне и обвинения Вашингтоном Каракаса в наркоторговле.

К ноябрю в регионе были развернуты эсминцы и десантные суда, численность военных оценивается до 16 тыс. человек, а в декабре добавилась авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford, которая действует в южной части Карибского моря.

19 декабря Трамп заявил, что не исключает возможность войны с Венесуэлой. «Я этого не исключаю, нет», — сказал он.

ЭТО ВАЖНО

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 898
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1503
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6704
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 756
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4272
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5579
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1342
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 909
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1162
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10577
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2520
