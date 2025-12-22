Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 декабря, (в 01:30 по Баку) выступит с заявлением вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой ВМС Джоном Феланом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Тема заявления неизвестна. Репортеры, однако, уточнили, что Трамп выступит в Палм-Бич, Флорида. За час до этого будет проведен закрытый брифинг по разведке.

Заявление сделают на фоне обострения ситуации между США и Венесуэлой, включая усиление американской военной активности в Карибском бассейне и обвинения Вашингтоном Каракаса в наркоторговле.

К ноябрю в регионе были развернуты эсминцы и десантные суда, численность военных оценивается до 16 тыс. человек, а в декабре добавилась авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford, которая действует в южной части Карибского моря.

19 декабря Трамп заявил, что не исключает возможность войны с Венесуэлой. «Я этого не исключаю, нет», — сказал он.