Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Банк Республика исполнил новогодние желания детей в рамках программы ASAN Məktub

Новогоднее чудо иногда начинается с письма, а иногда — с искренней детской мечты… Руководствуясь именно этими чувствами, Банк Республика в рамках социальной программы ASAN Məktub откликнулся на письма детей, проживающих в детских домах, адресованные Деду Морозу, и исполнил их новогодние желания, подарив ребятам праздничные подарки.

Вручение подарков детям состоялось в рамках мероприятия, посвященного 10-летию социальной программы ASAN Məktub.

Во время мероприятия для детей была создана по-настоящему праздничная атмосфера. Встреча с Дедом Морозом, вручение подарков от Банка Республика и теплое, искреннее общение подарили детям радость и оставили яркие, незабываемые впечатления.

В соответствии со своей стратегией социальной ответственности Банк Республика уделяет особое внимание поддержке уязвимых групп общества, в первую очередь детей. Участие в социальных инициативах Банк рассматривает как важную часть своей миссии — вносить вклад в благополучие подрастающего поколения, дарить радость и создавать долгосрочную общественную ценность.

Банк Республика и впредь намерен активно участвовать в социальных проектах, поддерживать общественно значимые программы и оставаться верным принципам социальной ответственности.

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 901
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1504
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6704
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 757
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4274
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5579
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1343
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 909
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1164
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10579
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2521
