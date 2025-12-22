Банк Республика исполнил новогодние желания детей в рамках программы ASAN Məktub

Новогоднее чудо иногда начинается с письма, а иногда — с искренней детской мечты… Руководствуясь именно этими чувствами, Банк Республика в рамках социальной программы ASAN Məktub откликнулся на письма детей, проживающих в детских домах, адресованные Деду Морозу, и исполнил их новогодние желания, подарив ребятам праздничные подарки.

Во время мероприятия для детей была создана по-настоящему праздничная атмосфера. Встреча с Дедом Морозом, вручение подарков от Банка Республика и теплое, искреннее общение подарили детям радость и оставили яркие, незабываемые впечатления.

В соответствии со своей стратегией социальной ответственности Банк Республика уделяет особое внимание поддержке уязвимых групп общества, в первую очередь детей. Участие в социальных инициативах Банк рассматривает как важную часть своей миссии — вносить вклад в благополучие подрастающего поколения, дарить радость и создавать долгосрочную общественную ценность.

Банк Республика и впредь намерен активно участвовать в социальных проектах, поддерживать общественно значимые программы и оставаться верным принципам социальной ответственности.