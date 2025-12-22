Ректор UNEC о том, какие новые рабочие места создаст ИИ в сфере образования

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета UNEC профессор Адалят Мурадов на своих страницах в соцсетях поделился мнением о новых рабочих местах, которые искусственный интеллект создаст в сфере образования:

«Какие новые рабочие места в сфере образования создаст искусственный интеллект?

Искусственный интеллект (Aİ), меняя рынок труда, создавая новые возможности, новые профессии и рабочие места, становится частью нашей повседневной жизни. В сфере образования ожидается, что Aİ выведет на передний план следующие профессии:

1. Специалисты по этике Aİ

Специалисты по этике Aİ разработают правила и политику, которые защитят пользователей и обеспечат справедливость.

2. Инженеры по машинному обучению

Инженеры по машинному обучению разработают алгоритмы, позволяющие машинам учиться на основе данных.

3. Тренеры Aİ

Для правильной работы систем Aİ необходимо их обучение. Тренеры Aİ будут обучать машины выполнять задания, предоставят информацию и контролировать процесс обучения.

4. Контент - кураторы

При изобилии онлайн-информации для отбора наиболее интересного контента возникнет необходимость в контент-кураторе. Пользуясь инструментами Aİ, они будут определять тренды.

5. Дизайнеры виртуальной реальности

По мере слияния Aİ и виртуальной реальности (VR) спрос на VR-дизайнеров, создающих иммерсивные среды для образования и тренингов, будет расти.

6. Образовательные технологии

Эти специалисты помогут эффективному внедрению инструментов Aİ в школах и университетах.

7. Координаторы персонализированного образования

Aİ создает учебные программы, соответствующие потребностям обучающихся. Эти координаторы, выявив сильные и слабые стороны обучающихся, окажут им поддержку.

8. Репетиторы Aİ-поддержки

Репетиторы Aİ, доступные 24/7, отслеживают развитие обучающихся и при необходимости оказывают им помощь.

Таким образом, искусственный интеллект большая возможность для перемен и инноваций в образовании. Хотя некоторые профессии в сфере образования будут автоматизированы, появится множество новых и интересных возможностей для трудоустройства. Главная задача - адаптироваться, учиться и развиваться.

Будь вы студент, профессионал или просто интересующийся, понимание Aİ может открыть новые возможности. С искусственным интеллектом будущие возможности безграничны!»