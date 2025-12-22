USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Минздрав обратился к населению

10:37 1347

В последнее время в связи с похолоданием в Азербайджане наблюдается сезонный рост распространения острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп. Изменения погодных условий, длительное пребывание в закрытых помещениях и ослабление иммунной системы создают условия для широкого распространения этих инфекций.

Как сообщили в Минздраве, в настоящее время наиболее распространенные среди населения острые респираторные вирусные инфекции обычно сопровождаются высокой температурой, кашлем, болью в горле, общим недомоганием и порой осложнениями. Для людей из группы риска — пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей — эти инфекции могут вызывать более серьезные осложнения.

Профилактические меры, особенно вакцинация, играют важную роль в борьбе с острыми респираторными вирусными инфекциями. С целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения Министерством здравоохранения в страну завезены полностью безопасные и качественные вакцинные препараты против сезонного гриппа, произведенные французской компанией Sanofi Pasteur.

Вакцинация против гриппа считается эффективным средством снижения риска заражения и предотвращения тяжелых заболеваний и осложнений.

Кроме того, гражданам рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки, использовать медицинские маски в закрытых и многолюдных помещениях, оставаться дома при появлении симптомов заболевания, избегать самолечения и своевременно обращаться к врачу.

В целях защиты здоровья населения и снижения заболеваемости респираторными заболеваниями Министерство здравоохранения призывает граждан, особенно лиц из групп риска, к ответственному поведению и вакцинации против сезонного гриппа.

Следует отметить, что вакцинация проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства или работы.

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 906
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1506
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6705
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 759
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4274
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5580
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1348
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 910
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1166
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10582
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2522

ЭТО ВАЖНО

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 906
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1506
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6705
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 759
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4274
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5580
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1348
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 910
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1166
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10582
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2522
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться