Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу

В Азербайджане в понедельник началось исполнение акта об амнистии, приуроченного к объявленному в стране «Году Конституции и Суверенитета» и инициированного президентом Ильхамом Алиевым.

Реализация акта об амнистии осуществляется в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Как отмечается, в соответствии с первоначальным перечнем, предусмотренным документом, от дальнейшего отбывания наказания предполагается освободить порядка пяти тысяч человек, а сроки лишения свободы более чем для трех тысяч осужденных сократить на шесть месяцев.

Амнистия также распространится в общей сложности более чем на 10 тысяч человек, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы. В целом выполнение положений акта об амнистии рассчитано на четырехмесячный период.