USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу

10:38 1508

В Азербайджане в понедельник началось исполнение акта об амнистии, приуроченного к объявленному в стране «Году Конституции и Суверенитета» и инициированного президентом Ильхамом Алиевым.

Реализация акта об амнистии осуществляется в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Как отмечается, в соответствии с первоначальным перечнем, предусмотренным документом, от дальнейшего отбывания наказания предполагается освободить порядка пяти тысяч человек, а сроки лишения свободы более чем для трех тысяч осужденных сократить на шесть месяцев.

Амнистия также распространится в общей сложности более чем на 10 тысяч человек, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы. В целом выполнение положений акта об амнистии рассчитано на четырехмесячный период.

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 907
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1509
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6705
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 759
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4276
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5580
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1350
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 910
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1167
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10583
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2522

